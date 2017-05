Lavrov op bezoek in de VS

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov brengt van 9 tot 11 mei een bezoek aan de Verenigde Staten. Lavrov zal op 10 mei een ontmoeting hebben met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Rex Tillerson. Het bezoek van Lavrov werd eerder al aangekondigd, maar een datum was nog niet bekend. De bewindslieden zullen de oorlogen in Syrië en Oekraïne bespreken. Mogelijk komen ook de opgelopen spanningen in Noord-Korea aan de orde.(Telegraaf)…[+]