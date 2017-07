Levenslang voor vermoorden kind

Tatjana Muskiet

LONDEN – Een man die de vijfjarige zoon van zijn vriendin in een Brits park doodde omdat het kind een schoen had verloren, is dinsdag tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank achtte de 39-jarige man uit Londen dinsdag schuldig aan moord op Alex Malcolm. Getuigen hadden een mannelijke stem op 20 november 2016 horen schreeuwen over een verloren schoen terwijl een kind op dat moment zich angstig verontschuldigde. Het kind liep dodelijk hersenletsel op en had interne bloedingen in de buik, volgens de politie. Een gerechtelijk onderzoek toonde aan dat dit was veroorzaakt door een schop of een stomp.(Telegraaf)…[+]