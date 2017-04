Lewandowski stelt Bayern München gerust

Tatjana Muskiet

Robert Lewandowski kan komend weekend gewoon in actie komen voor Bayern München. De Poolse spits liet de fans donderdag even schrikken. Tijdens de training greep Lewandowski naar zijn hamstring en daarom hield de aanvaller het voortijdig voor gezien. Verschillende media in Duitsland meldden dat hij geen spiertje had gescheurd of verrekt. Vervolgens kwam Lewy zelf met goed nieuws naar buiten.”Alles is in orde. Ik ben er klaar voor!” schreef Lewandowski op Twitter. Bayern München staat voor een belangrijke fase in het seizoen. De koploper, die tien punten voorsprong heeft op nummer twee RB Leipzig, krijgt zaterdag Borussia Dortmund op bezoek. Woensdag is de eerste confrontatie met Real Madrid, in de kwartfinales van de Champions League.

Robert Lewandowski was afgelopen weekend goed voor een hattrick tegen FC Augsburg (6-0). Hij scoorde dit seizoen al 24 keer in 26 competitieduels. In Europees verband staat de teller op zeven doelpunten in acht wedstrijden. (goal)…[+]