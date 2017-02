Libisch strand bezaaid met lichamen

Tatjana Muskiet

Zawiya – Op een strand in Libië zijn de lichamen van zeker 74 vluchtelingen aangespoeld. Dat meldt het Libische Rode Kruis op Twitter. De organisatie heeft schokkende foto’s verspreid van lijkzakken langs de kust. De lijken werden dinsdagochtend gevonden voor de kust bij de stad Zawiya, 40 kilometer ten westen van de hoofdstad Tripoli. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Vermoedelijk is het mis gegaan op zee. Resten van een schip zijn echter nog niet gevonden.(Telegraaf)…[+]