Macron gekozen tot Franse president

Tatjana Muskiet

PARIJS – Frankrijk heeft zondag de 39-jarige sociaal-liberaal Emmanuel Macron gekozen tot nieuwe president. Hij kreeg 66 procent van de stemmen. Dat maakte het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken in de nacht van zondag op maandag bekend. Macron is de opvolger van de socialist François Hollande. Kort na het bekend worden van de voorlopige uitslag belde tegenstander Marine Le Pen van het Front National met Macron om hem te feliciteren met de overwinning. De verkiezingen waren in meerdere opzichten historisch. Zo is Macron het jongste staatshoofd van Frankrijk sinds Napoleon in 1804. Ook uniek is dat zondag in de tweede ronde van de verkiezingen geen van de kandidaten afkomstig was van de traditionele Franse politieke partijen.(Telegraaf)…[+]