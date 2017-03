Maleisië verscherpt grenscontroles

Tatjana Muskiet

KUALA LUMPUR – Maleisië verscherpt met ingang van vrijdag de grenscontroles. Het hoopt daarmee Noord-Koreanen te kunnen vinden die ervan worden verdacht achter de moord zitten op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un. Tegen een 47-jarige medewerker van de Noord-Koreaanse luchtvaartmaatschappij Air Koryo is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanval, maar is nog spoorloos. Amerikaanse en Zuid-Koreaanse veiligheidsdiensten denken dat geheim agenten uit Noord-Korea achter de aanval zitten. Het hoofd van de Maleisische politie zei vrijdag dat mogelijk nog twee verdachte Noord-Koreanen van 37 en 44 jaar oud zich in zijn land schuilhouden.(Telegraaf)…[+]