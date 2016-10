Man beroofd en geslagen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 37-jarige man is deze week in Paramaribo beroofd en geslagen. Hij had een barstwond op zijn hoofd waarvoor hij met de ambulance is vervoerd voor medische behandeling. Vijf criminelen van wie een gewapend was met een houwer en een ander met een eind hout hebben het slachtoffer bedreigd om al zijn geld en telefoon af te staan. Ze sloegen hem met de wapens met als gevolg dat hij een verwonding heeft opgelopen. Ze maakten SRD 90 en een mobiele telefoon buit. De politie was na de melding ter plekke voor onderzoek. De omgeving is uitgekamd, maar de daders zijn niet aangetroffen…[+]