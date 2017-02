Man kort na thuiskomst beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 46-jarige man is zondagavond kort na thuiskomst in het district Para beroofd. Volgens hem was de dader gekleed in een zwarte capuchon. Hij was afgezet door een vriend en ging op zijn erf. Daar kwam de rover en rukte de tas van het slachtoffer inhoudende SRD 350, een identiteitskaart en een Surinaams paspoort weg. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. Zijn vriend vertelde aan de politie dat hij de aangever thuis had afgezet en daarna de plaats had verlaten. Hij werd kort daarna gebeld door het slachtoffer dat hij was beroofd en dat hij de dader achterna was gegaan. De vriend alarmeerde op zijn beurt de politie…[+]