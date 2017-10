Man omgekomen na val boom

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man is onlangs omgekomen in het Nassaugebied in het district Sipaliwini nadat een boom omviel. Bij de politie kwam de melding dat een boom op een kamp viel. Daarbij raakten twee personen gewond en een overleed ter plaatse. Na de melding vertrok de politie naar het gebied voor onderzoek. De twee gewonden zijn worden vervoerd voor medische behandeling naar Paramaribo. Het is nog niet bekend wat zich precies afspeelde en hoe het komt dat de boom is omgevallen. Het gaat om gouddelvers van wie de boom op hun kamp is gevallen…[+]