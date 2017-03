Man veroordeeld voor diefstal uit magazijn

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Djamier P is gisteren schuldig bevonden aan diefstal van pressure plates en ball joints. Hij kreeg hiervoor conform de eis van het Openbaar Ministerie twaalf maanden celstraf waarvan acht voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest met een proeftijd van drie jaar opgelegd. Hij was op een eerdere zitting voorlopig in vrijheid gesteld en blijft met de opgelegde straf op vrije voeten.

Aan Djamier P werd verweten dat hij een aantal goederen uit het magazijn van zijn werkgever heeft weggenomen, maar hij bekent slechts de pressure plates en ball joints te hebben gestolen. Hij vertelde dat het slot van de magazijndeur reeds was opengebroken. Toen hij dat opmerkte, maakte hij gebruik van de gelegenheid om een auto van een neefje te lenen. Hij vervoerde toen pressure plates en ball joints uit het magazijn. Hij zag smeerolie in emmers en dat er andere goederen in het magazijn waren, maar die heeft hij niet weggenomen.Officier van justitie Reshmi Rathipal zegt dat de bewaker van het terrein op 11 oktober verdachte bewegingen zag en geluiden hoorden. Naar aanleiding daarvan deed hij een onderzoek en hij zag Djamier P op het terrein. Djamier P zegt dat toen hij op het terrein was hij geen andere personen dan de bewaker daar heeft gezien. Het plafond van het magazijn was ook geforceerd, maar het is niet gebleken dat de goederen via daar weggenomen konden worden…[+]