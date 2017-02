Manchester City tijd zonder ‘verlosser’ Jesus

Tatjana Muskiet

Manchester City moet het voorlopig doen zonder Gabriel Jesus. De aanvaller heeft een gebroken middenvoetsbeentje opgelopen in de wedstrijd maandag tegen Bournemouth. De 19-jarige voetballer moest al na een kwartier voetballen noodgedwongen van het veld. Manchester weet nog niet hoe lang Jesus uit de roulatie is. De jonge spits werd in de winter overgenomen van het Braziliaanse Palmeiras voor zo’n 32 miljoen euro. Hij veroverde direct een basisplaats en scoorde drie keer in zijn eerste vier wedstrijden. Hij zorgde ervoor dat topspits Sergio Aguëro tot bankzitter degradeerde.(Telegraaf)…[+]