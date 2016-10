Markt in Aleppo gebombardeerd

Tatjana Muskiet

BEIRUT – Zware bombardementen op wijken van Aleppo die in handen zijn van rebellen hebben ook woensdag tal van slachtoffers gemaakt en grote schade aangericht. Zeker 25 mensen kwamen door de luchtaanvallen om het leven. In het district Fardous werd een markt getroffen. Daar vielen volgen de reddingsdiensten vijftien doden. President Bashar al-Assad wil met Russische steun de hele stad koste wat kost weer in handen krijgen. Na enkele dagen van betrekkelijke rust, volgens de regering Assad bedoeld om burgers de kans te geven het belegerde gebied te ontvluchten, werden de bombardementen dinsdag in alle hevigheid hervat. Volgens het Observatorium voor Mensenrechten hebben gevechtsvliegtuigen van het leger ook weer doelen van opstandelingen ten oosten van Damascus onder vuur genomen.(Telegraaf)…[+]