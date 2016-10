Meisje (15) schuldig aan gruwelmoorden

Tatjana Muskiet

AMSTERDAM – Een 15-jarig Brits meisje is maandag schuldig bevonden aan de moord op een moeder en dochter. De slachtoffers sliepen toen de tiener samen met haar vriendje toesloeg en de twee op brute wijze om het leven bracht. De slachtoffers, de 49-jarige Elizabeth Edwards en haar 13-jarige dochter Katie, werden in april dit jaar aangetroffen in hun woning in de plaats Spalding, in het Engelse graafschap Lincolnshire. Het 15-jarige vriendje van het meisje bekende de moorden vorige week. Het stel, dat veertien was toen de moorden werden gepleegd, is één van de jongste koppels ooit dat terecht moet staan voor moord.(Telegraaf)…[+]