Meisje met heet water overgoten

PARAMARIBO – Een meisje is zondag in het district Wanica met heet water overgoten. Ze is gebracht naar de Spoedeisende Hulp en werd daarna opgenomen in het ziekenhuis. Ze kreeg ruzie met haar zus. De krant verneemt dat het meisje ontdekte dat er vermoedelijk kledingstukken in haar klerenkast ontbraken. Ze dacht dat de zus die had genomen en vroeg haar hieromtrent. Er ontstond een ruzie, waarbij de zus die op dat moment heet water aan het koken was dit op het meisje gooide. Het slachtoffer liep als gevolg hiervan brandwonden op aan de linkerzijde van het lichaam. De politie was ingeschakeld voor onderzoek…[+]