‘Messi doorbreekt voortdurend barrières en spot met alle wetten’

Tatjana Muskiet

FC Barcelona-trainer Ernesto Valverde is vol lof over Lionel Messi, die woensdag namens de Catalanen tegen Olympiakos (3-1) de zoveelste mijlpaal in zijn loopbaan bereikte met zijn honderdste doelpunt in Europees verband.

De 30-jarige sterspeler van Barcelona tekende na 61 minuten uit een vrije trap voor 2-0 en moet op de eeuwige topscorerslijst alleen Real Madrid-aanvaller Cristiano Ronaldo (113 treffers) voor zich dulden. “Ik hoop dat hij dit seizoen nog de tweehonderd haalt”, grapte Valverde na het historische doelpunt van Messi. De Spanjaard kan niet anders dan respect hebben voor de prestaties van de aanvaller.