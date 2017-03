MiG stort neer bij Turks-Syrische grens

Tatjana Muskiet

ANKARA/DAMASCUS – Een Syrisch gevechtsvliegtuig van het type MiG-23 is zaterdag neergestort in de buurt van de grens met Turkije. De piloot heeft het toestel waarschijnlijk met behulp van zijn schietstoel tijdig kunnen verlaten en kan op Turks grondgebied terecht zijn gekomen. Premier Binali Yildirim heeft laten weten dat Ankara een zoekactie is begonnen. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Het slechte weer zou een rol gespeeld kunnen hebben. Het Syrisch leger bevestigde het contact met de straaljager, die een verkenningsvlucht uitvoerde, te zijn kwijtgeraakt. Het leger heeft ook hulptroepen naar de grensstreek in het noordwesten van het land gestuurd om de piloot te vinden en onderzoek te doen naar de toedracht.(Telegraaf)…[+]