Migranten klimmen over hek Ceuta

Tatjana Muskiet

CEUTA – Ongeveer 500 Afrikaanse migranten zijn vrijdagochtend de Spaanse enclave Ceuta in Marokko binnengedrongen. Eenmaal over het 6 meter hoge hek schreeuwden sommigen „vrijheid.” Meerdere mannen raakten gewond toen ze het met prikkeldraad beveiligde hek over klommen. Het Rode Kruis moest ongeveer 400 gewonden behandelen. De Spaanse enclaves Ceuta en Melilla worden geregeld bestormd door migranten die proberen op Europees grondgebied te raken. In januari probeerden 1100 migranten Ceuta binnen te komen, maar de meesten werden uiteindelijk teruggestuurd. Bij hun pogingen gaan de migranten soms creatief te werk.(Telegraaf)…[+]