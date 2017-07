Militair beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 56-jarige militair is dinsdag in Paramaribo beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij verklaarde op zijn erf te zijn toen hij werd verrast door een rover. Het is niet bekend waarmee de dader gewapend was. Er ontstond een worsteling tussen het slachtoffer en de dader, waarbij het slachtoffer een verwonding aan het achterhoofd opliep. Hij moest medisch worden behandeld. De politie was gemeld over deze beroving en ging naar de locatie voor onderzoek. De dader is nog onbekend en is voortvluchtig. Het onderzoek is nog gaande…[+]