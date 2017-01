Moskou: militaire opbouw Polen bedreigt ons

Tatjana Muskiet

De versterking van NAVO-troepen in Polen, vooral met Amerikaanse militairen en materieel, is wat Moskou betreft „een agressieve stap" die de Russische nationale veiligheid bedreigt. In die harde bewoordingen veroordeelde de woordvoerder van het Kremlin donderdag de komst van ruim tweehonderd voertuigen, waaronder 87 tanks, en zo'n 4000 Amerikaanse militairen naar Oost-Europa. Vertrekkend president Barack Obama heeft de troepensterkte in Europa vergroot vanwege de opgelopen spanningen met Rusland. Ook in Nederland is weer zwaar wapentuig neergezet. In het Limburgse Eygelshoven heropenden de Amerikanen in december een groot depot. Daar staan honderden tanks, pantserwagens en ander materieel opgeslagen om Moskou af te schrikken.