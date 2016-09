Mugabe (92) grapt over eigen dood

Tatjana Muskiet

HARARE – Ondanks de toenemende onrust in zijn land, waant de Zimbabwaanse leider Robert Mugabe (92) zich nog altijd onaantastbaar. De afgelopen dagen staken geruchten de kop op dat de president ernstig ziek was afgereisd naar Dubai. Zaterdag stond Mugabe weer op de luchthaven van de Zimbabwaanse hoofdstad Harare en reageerde hij op berichten die speculeerden over zijn naderende overlijden. „Ja, ik was dood. Het is waar. Maar ik ben weer opgestaan, zoals ik altijd doe”, zei hij lachend.(Telegraaf)…[+]