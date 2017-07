Nep-agenten teisteren toeristen op Route du Soleil

Tatjana Muskiet

AMSTERDAM – Nepagenten die nietsvermoedende toeristen overvallen langs de Franse Route du Soleil. De politie in het land waarschuwt voor deze praktijken van overvallers, die vooral toeslaan op de wegen naar het zuiden. De afgelopen weken werden toeristen overvallen op snelwegen aan de Côte d’Azur en de Languedoc-Roussillon en langs de A13 tussen Parijs en Normandië. De overvallers doen zich voor als agenten in burger die in auto’s met zwaailichten toeristen aan de kant zetten onder het mom van een doorzoeking. Als de mannen bezig zijn met hun ’onderzoek’ worden allerlei waardevolle spullen geroofd. „Ze rijden rond in een auto zonder politielogo. Als ze een prooi zien, ze zijn voornamelijk gefocust op buitenlandse toeristen, plakken ze een zwaailicht op de auto en gaan achter het voertuig aan”, zegt politiechef Alain Archaimbault in de Franse krant Le Figaro. „Wanneer het voertuig op de vluchtstrook stopt, buigen de zogenaamde agenten zich met een zaklamp in het gezicht van de chauffeur om onopgermerkt de auto te scannen op kostbare voorwerpen.(Telegraaf)…[+]