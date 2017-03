Neymar: ‘Ik bewonder de Premier League’

Tatjana Muskiet

FC Barcelona-aanvaller Neymar ziet zichzelf in de toekomst wel in de Engelse competitie spelen. “Ik bewonder de Premier League”, laat de Braziliaan weten in een interview met SunSport. “Ik hou van de speelstijl en de teams”, aldus Neymar. “En wie weet zou ik er op een dag graag willen spelen, ja.Ik bewonder Manchester United, Chelsea, Arsenal en Liverpool, dat zijn de ploegen die daar altijd meedoen. En dan heb je coaches van hoog niveau, zoals José Mourinho en Pep Guardiola. Dat zijn trainers waar elke speler wel mee zou willen werken.” (Telegraaf)…[+]