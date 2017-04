Ondernemers bundelen zich op zakenbeurs

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO- Ondernemers en zakenlieden hebben zich massaal aangemeld om te exposeren op de United Business Fair (UBF) die vrijdag van start ging op het KKF-terrein. Vanwege de crisis had de organisatie minder animo dan voorgaande jaren verwacht, echter blijkt dat de crisis juist ervoor heeft gezorgd dat dit jaar 99 ondernemingen hun product tonen aan de samenleving. Ook heeft de crisis ervoor gezorgd dat de ondernemers, onopvallend, de technologie hebben ingezet door een applicatie te ontwikkelen om nauwer met elkaar te netwerken en hun product aan de man te brengen. De Business App wordt morgen gelanceerd bij de opening van de beurs.

“ Het is echt een product dat ontstaan is uit de economische malaise”, zegt Edward Lee, organisator van de UBF. “Men zegt als je arm bent dan wordt je heel erg creatief. Als je in een hoek gedrukt wordt als land en individu dan ga je automatisch naar mogelijkheden zoeken”, zegt Lee die de initiatiefnemer is van de Business App. Elke ondernemer die vandaag de beurs bezoekt krijgt toegang tot de software waarop intussen tweeduizend aansluitingen zijn. “We willen het bedrijfsleven dichterbij elkaar te brengen.”

De UBF duurt tot en met 2 april en gemikt wordt op minimaal achtduizend bezoekers. Volgens Lee zal de organisatie volgend jaar groter uitpakken door voor het eerst in Suriname een internationale zakenbeurs te organiseren die voldoet aan internationale standaarden. Een aantal ondernemingen in de rest van het Caribisch Gebied hebben hun aanwezigheid reeds bevestigd…[+]