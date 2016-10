Ontruiming ‘jungle’ Calais maandag van start

Tatjana Muskiet

PARIJS – De Franse autoriteiten beginnen maandag met het weghalen van migranten uit het geïmproviseerde vluchtelingenkamp bij Calais. De zogeheten jungle moet volgens een functionaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken in een week tijd worden ontmanteld. Duizenden migranten en vluchtelingen hebben hun toevlucht gezocht tot het kamp. Zij proberen in veel gevallen Groot-Brittannië te bereiken. De autoriteiten verwachten bijna 6500 mensen over te moeten brengen naar zo’n 450 centra. Volgens de functionaris worden de migranten overgebracht naar een enorme hangar. Daar wordt gekeken of het gaat om kinderen zonder begeleiding, gezinnen, volwassenen of kwetsbare personen.(Telegraaf)…[+]