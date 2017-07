Oppositie Venezuela wil nationale staking

Tatjana Muskiet

CARACAS – De oppositie in Venezuela heeft de bevolking maandag opgeroepen om het werk later deze week 24 uur stil te leggen. De nationale staking, die donderdag moet plaatsvinden, is gericht tegen de linkse regering van president Nicolás Maduro. De werkonderbreking maakt deel uit van een aantal protestacties tegen Maduro. Zo eist de oppositie ook dat de rechters van het hooggerechtshof vervangen worden. „Dit is het beslissende moment”, zei Freddy Guevara namens de tegenstanders van Maduro. Zondag stemde bijna een derde van het electoraat in het symbolische referendum tegen de socialistische regering. „7,18 miljoen mensen hebben de verschrikkingen van Maduro bevestigd”, deelde parlementsvoorzitter en oppositieleider Julio Borges op Twitter mee.(Telegraaf)…[+]