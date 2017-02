‘Parijs kansloos bij Brexit’

Tatjana Muskiet

Zakenbanken hebben Frankrijk in ongekend harde bewoording gemeld dat Parijs totaal geen kans maakt om personeel uit de Londense City te kunnen werven omdat het zijn arbeidswetgeving niet versoepelt. Parijs aast net als Frankfurt, Dublin en Amsterdam op grote banken, verzekeraars en hun dienstverleners die door de naderende Brexit uit de Londense City willen vertrekken. Die kansen voor deze steden zijn gegroeid. De topman van UBS in Frankrijk meldde dat de Franse wetgeving niet de benodigde flexibiliteit biedt die nodig is een snel veranderende wereld. (Telegraaf)…[+]