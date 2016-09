Paus aait hond die meisje redde

Tatjana Muskiet

ROME – Paus Franciscus heeft zaterdag een ontmoeting gehad met hulpverleners en een reddingshond die werden ingezet na de zware aardbeving in Italië. De paus ontving een team van reddingswerkers op het Sint-Pietersplein, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Hierbij aaide hij de hond Leo, die met zijn team een meisje levend onder het puin vandaan had gehaald. De reddingswerkers overhandigden de paus een muts met het logo van de politie, die hij vervolgens opzette. De labrador Leo was openlijk geprezen na zijn inzet bij de reddingswerkzaamheden van de aardbeving. Begin deze week was hij al voorgesteld aan premier Matteo Renzi en aan bondskanselier Angela Merkel.(Telegraaf)…[+]