Paus tegen ’wetgevende vergadering’ Venezuela

Tatjana Muskiet

ROME – De Argentijnse paus Franciscus heeft in een opmerkelijk politiek geladen boodschap de Venezolaanse president Nicolás Maduro vrijdag opgeroepen af te zien van diens ’grondwetgevende vergadering’. Het Vaticaan stelde dat het beter is helemaal van de vergadering af te zien of het plan uit te stellen. Er zijn „steeds meer doden en gewonden en gevangen gezette mensen in de crisis” in Venezuela die „zich almaar radicaliseert en zich verscherpt.” Het Vaticaan ziet dat met zorg aan. „In Venezuela zouden de mensenrechten en de fundamentele rechten die vrijheid garanderen, moeten worden gerespecteerd.” Naar schatting 95 procent van de ruim dertig miljoen Venezolanen is rooms-katholiek. Het Vaticaan heeft zich eerder met de crisis bemoeid als onderhandelaar tussen de linkse regering van Maduro en de oppositie die sinds 2015 een meerderheid in het parlement heeft.(Telegraaf)…[+]