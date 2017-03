Premier May tegen nieuw referendum Schotland

Tatjana Muskiet

LONDEN – De Britse premier Theresa May blijft tegen een nieuw referendum in Schotland over onafhankelijkheid. Haar woordvoerder heeft dit donderdag gezegd in een reactie op een uitspraak van de Schotse premier Nicola Sturgeon. Die zei dat het najaar van 2018 een „logisch tijdstip” zou zijn, omdat dan meer duidelijk zal zijn over hoe de Britse uittreding uit de Europese Unie gestalte krijgt. De Schotten stemden in een vorig referendum in 2014 tegen onafhankelijkheid, nadat hun was voorgehouden dat zij dan helemaal opnieuw het lidmaatschap van de EU moesten aanvragen. De Schotten willen heel graag bij de EU blijven. (Telegraaf)…[+]