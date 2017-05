Real houdt schade over aan duel met Atletico

Tatjana Muskiet

Real Madrid-verdediger Dani Carvajal heeft een blessure overgehouden aan de halve finale in de Champions League tegen Atletico Madrid. De Spanjaard heeft een scheurtje in zijn rechterhamstring. Hoe lang de back aan de kant staat is nog niet bekend. Carvajal werd in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd van Real in de rust gewisseld. Vlak voor het einde van de eerste helft werd hij door Saul Niguez getackeld en kon hij niet verder. ┬áIn januari liep Carvajal ook al een hamstringblessure op, die hem toen drie weken aan de kant hield. De return in de halve finale van de Champions League wordt volgende week gespeeld. Bovendien is Real met FC Barcelona verwikkeld in de titelstrijd in de Spaanse competitie.(Telegraaf)…[+]