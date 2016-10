Rebellen weigeren te vertrekken uit Aleppo

Tatjana Muskiet

ALEPPO – Syrische rebellen weigeren de stad Aleppo te verlaten via de corridors die Rusland en de Syrische regering willen openstellen. Zakaria Malahifji van de rebellengroep Fastaqim zei dat dit de overgave aan de Russen en de regering van president Bashar al-Assad zou betekenen. Rusland kondigde maandag aan dat het donderdag een ’humanitaire pauze’ voor het oostelijk deel van Aleppo in acht neemt. Tijdens de tijdelijke, eenzijdige wapenstilstand waaraan ook de regeringstroepen van president Bashar al-Assad zich volgens Syrië zullen houden, moeten inwoners van zwaar belegerde wijken in Aleppo de gelegenheid krijgen een goed heenkomen te zoeken.(Telegraaf)…[+]