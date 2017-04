Rechter gelast deskundige rapportage moordverdachte

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO- De rechter heeft gisteren psychologische en psychiatrische rapportage gelast van Jair L die samen met Rocher E wordt verdacht van de moord op Mitchell Mertotaroene op 30 aprl 2015. Jair L zei dat zijn zaak intussen al twee jaar duurt, maar de magistraat hield hem voor dat de deskundige rapportages in zijn belang zullen zijn. Rocher E die eerder voorlopig in vrijheid is gesteld, verscheen gisteren niet in de rechtszaal...[+]