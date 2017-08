Rechter wil camerabeelden beroving bekijken

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De rechter wil camerabeelden van een beroving bekijken waarvan Miquel V en Melvin E worden verdacht.

Miquel V beweert geen beroving te hebben gepleegd. Hem wordt het verwijt gemaakt op 27 en 29 december 2016 de berovingen te hebben gepleegd. Op 29 december zou hij zich samen met Melvin E aan het strafbare feit schuldig hebben gemaakt. Melvin E verklaarde in de rechtszaal dat hij op de bewuste dag niet samen met Miquel V was. Hij zag hem wel op het beeldmateriaal, maar beweerde nooit te hebben gezegd dat hij hem herkent als zijn vriend. Bij de politie, het Parket en de rechter-commissaris verklaarde hij dat zijn vriend Miquel V de tas van een ander afpakte. Zelf zou hij de benadeelde hebben vastgehouden. Op de zitting ontkent hij deze verklaring tijdens het vooronderzoek te hebben afgelegd. Volgens hem vroeg een andere jongen hem de benadeelde vast te pakken, omdat het een vechtpartij betrof. Toen hij opmerkte dat het geen vechtpartij was, liet hij de man los en liep verder.

Miquel V ontkent dat na de beroving omstanders achter hem aankwamen. Hij beweerde in een kapperszaak te zijn. Hij werd op 29 december aangehouden en Melvin E op 6 januari. Gisteren is een getuige gehoord die verklaarde dat Miquel V op 27 december de hele dag samen met hem werkte bij een bank…[+]