Recordjacht Ronaldo en Messi stokt

Tatjana Muskiet

Dat schiet dus niet op voor Cristiano Ronaldo. Nog vijf treffers en dan heeft de Portugese vedette van Real Madrid het historische record van 100 treffers in de Champions League te pakken, maar woensdagavond bleef hij opnieuw droog staan in het CL-duel met Napoli (3-1). Ronaldo stond in de 48e minuut wel aan de basis van de 2-1. De Portugese sterspeler speelde de verdediging van Napoli uit, behield het overzicht en legde de bal terug op de inkomende Toni Kroos. De Duitser schoof de bal beheerst in de hoek. Om precies te zijn heeft Ronaldo zelf al 523 minuten niet meer gescoord in de Champions League. Dit seizoen heeft hij alleen in de eerste twee groepsduels tegen Sporting Lissabon en Borussia Dortmund het doel weten te vinden.(Telegraaf)…[+]