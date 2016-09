Red Bull gaat voor wereldtitel met Verstappen

Tatjana Muskiet

Red Bull gaat volgend jaar voor niets minder dan de wereldtitel in de Formule 1. Topadviseur Helmut Marko denkt dat de Oostenrijkse renstal met Max Verstappen een potentiële wereldkampioen in huis heeft, die de strijd aankan met de dominante Mercedessen. “We denken dat we er volgend jaar klaar voor zijn”, zei Marko donderdag in een interview op de website van de Formule 1.