Rijbewijs hardrijders ingevorderd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De politie van het district Saramacca heeft in het weekend het rijbewijs van twee hardrijders ingevorderd. De automobilisten reden over de Saramaccaweg waar een maximumsnelheid van 40 km per uur geldt. Zij reden echter 100 km per uur en vielen daarbij tijdens een snelheidscontrole door de mand.

De gewestelijke politiecommandant Harnarain Mohan bevestigt dat beide rijbewijzen zijn ingevorderd. Hij vraagt de autobestuurders om zich te houden aan de toegestane snelheid op de verschillende wegen in het district, want de politie houdt regelmatig snelheidscontroles. Hij geeft aan dat deze controles onder meer ter voorkoming van ernstige verkeersongelukken worden gehouden…[+]