Robben en Bayern bekeren verder na penalty’s, Karsdorp wint bij debuut

Tatjana Muskiet

Arjen Robben heeft woensdagavond met Bayern München de achtste finales van de DFB Pokal bereikt door na strafschoppen van RB Leipzig te winnen. In de Serie A luisterde Rick Karsdorp zijn debuut voor AS Roma op met een zege en in de League Cup werd Tottenham Hotspur verrassend uitgeschakeld.

Leipzig en Bayern bleken zeer aan elkaar gewaagd in de Red Bull Arena, waar bij rust nog niet gescoord was. De bezoekers leken in de tweede helft in het voordeel vanwege de tweede gele kaart van Leipzig-speler Naby Keita, maar het was de thuisploeg die met een man minder op voorsprong kwam. Emil Forsberg mocht na 68 minuten aanleggen voor een strafschop na een overtreding van Jérôme Boateng en de Zweed maakte optimaal gebruik van het buitenkansje: 1-0.