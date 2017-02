Robben: “Had graag met Messi gespeeld”

Tatjana Muskiet

Arjen Robben speelde met diverse sterren samen in zijn carrière. Echter ontbreekt er nog één: Lionel Messi. Robben stond al meermaals tegenover Messi, zowel met zijn clubs Chelsea, Real Madrid en Bayern München als met het Nederlands elftal. Samenspelen met de Argentijnse dribbelaar kwam echter nog niet voor.

Tijdens een Q&A op de Facebook-pagina van Bayern München laat Robben weten dat hij dat wel graag had gewild. “Absoluut. Messi is voor mij de beste speler ter wereld. Wat hij de afgelopen jaren heeft laten zien is geweldig. Hij is iemand van wie ik erg geniet.”

Een saillant detail in dezen is dat Robben als aanvoerder van Oranje op Cristiano Ronaldo stemde bij het The Best-gala wat betreft wie de beste speler van 2016 was. Ook bondscoach Danny Blind zette de Portugees vorige maand op één.(goal)…[+]