Ronaldo ziet Real weer helemaal zitten

Tatjana Muskiet

Cristiano Ronaldo ziet het toch weer zitten bij Real Madrid. “Het was fantastisch om afgelopen seizoen met mijn club belangrijke prijzen te pakken evenals de individuele prijzen die ik in de wacht sleepte, het zou mooi zijn om dit nog een keer te realiseren”, aldus de Portugese vedette van de Champions Leaguewinnaar in sportkrant Marca. Enkele weken gelden waren er nog berichten dat Ronaldo weg zou willen uit Spanje na een aanklacht bij de rechtbank wegens belastingfraude. De wereldvoetballer van het jaar zou de Spaanse fiscus tussen 2011 en 2014 bewust voor 14,7 miljoen euro hebben opgelicht. Ronaldo meende toen dat hij niet eerlijk werd behandeld in de media. Daarnaast zou Real hem niet genoeg gesteund hebben in de zaak.(Telegraaf)…[+]