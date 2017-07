Rovers in auto beroven bewoner

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man die gisteren bij de inrit van zijn woning in Paramaribo stond, is beroofd. Hij bevond zich samen met een kind daar. Een blauwe auto zonder kenteken reed hen voorbij en stopte kort daarna. Twee mannen die in het zwart gekleed waren, stapten uit. Zij hadden maskers op en een van hen was gewapend met een vuistvuurwapen. De dader met het wapen drukte dit tegen het hoofd van het slachtoffer en bedreigde hem dood te zullen schieten. De halsketting van het slachtoffer werd weggerukt, waarna de mannen naar de gereedstaande wagen renden. Zij reden in de richting van de Lala Rookhweg. Het slachtoffer alarmeerde de politie dat hij was beroofd. De politie is bezig met het onderzoek…[+]