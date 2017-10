Rusland ontkent betrokkenheid bij explosie in Kiev

Tatjana Muskiet

Rusland ontkent betrokken te zijn bij een dodelijke explosie in de Oekraïense hoofdstad Kiev woensdagavond. Daarbij vielen twee doden, en raakte de Oekraïense parlementariër Igor Mosijtsjoek gewond. “De aantijgingen zijn hysterisch, missen elke basis en zijn tekenend voor de anti-Russische campagne die door dat land gaat”, zegt de woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin. Igor Mosijtsjoek is lid van de nationalistische Radicale Partij. Hij verkeert niet in levensgevaar. Mosijtsjoek beschuldigde Rusland vanuit het ziekenhuis ervan achter de aanslag te zitten.

Partijleider Oleg Lyashko van de Radicale Partij viel hem bij en zei dat het ging om een “politiek gemotiveerde aanval.” Volgens de partijgenoot van Mosijtsjoek “zitten de opdrachtgevers in Moskou en de uitvoerders in Kiev.” De explosie ontstond toen een motor met explosieven werd opgeblazen bij de ingang van een tv-station. De slachtoffers zijn de lijfwacht van Mosijtsjoek en een toevallige passant.(NU.nl)…[+]