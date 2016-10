Schoolvervoer niet volledig gegarandeerd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Schoolvervoer is vandaag niet volledig gegarandeerd. De overheid heeft maar een klein deel van de bus- en boothouders uitbetaald zegt Radjeshkoemar Ori, secretaris van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS) aan de krant.

Ori verwacht dat een groot deel van de schoolvervoerders vandaag niet in staat zal zijn om diensten te verlenen. Wie betaald is, zal diensten verlenen, en wie niet heeft ontvangen niet. De bushouders moeten over de maand augustus uitbetaald worden. Ori geeft aan dat het niet makkelijk is voor de bus- en boothouders om te blijven werken. De bus- en boothouders zijn het spuugzat dat het steeds weer hetzelfde liedje is wanneer het op uitbetalen aankomt. “De overheid stelt dat onderwijs een prioriteit is. Het wordt nu tijd dat ze de daad bij het woord voegt”. Ook bij de bushouders van het Nationaal Vervoers Bedrijf is er een achterstand van drie maanden…[+]