Somalische generaal gedood bij aanslag

Tatjana Muskiet

MOGADISHU – Een bomaanslag op een legerkonvooi in Mogadishu heeft zondag een Somalische generaal het leven gekost. Ook minstens zeven van zijn lijfwachten kwamen om, meldt de politie. De extremistische beweging Al-Shabaab zegt de hand te hebben gehad in de aanslag. De extremisten, die al vaker op soortgelijke wijze in de Somalische hoofdstad toesloegen, eisten de verantwoordelijkheid op via een met hen verbonden radiozender.(Telegraaf)…[+]