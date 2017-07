Spiderman bezoekt kinderafdeling ziekenhuizen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De kinderafdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), het ‘s Lands Hospitaal en het kinderdagverblijf Ingrid kregen 20 juli een bezoek van ‘Spiderman’, de superheld uit de gelijknamige films en series op televisie. Dit wordt in een persbericht vermeld. Rushil Rambhadjan, vijfdejaars geneeskundestudent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam (Nederland), ging verkleed als de held om de kinderen een leuke dag te bezorgen. Geïnspireerd door zijn beroep waarvoor hij nu in opleiding is, heeft hij altijd de wens gehad om iets te doen voor kinderen in de ziekenhuizen in Suriname. Behalve de Spiderman act kregen de kindertjes ook cadeautjes. Dit evenement werd mede mogelijk gemaakt door de sponsoren Combé Markt, Choi’s supermarkt, Sahara NV en Kyoto Car Service & Parts…[+]