Spirituele en geestelijke ontwikkeling belangrijk voor welzijn en welvaart natie

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Spiritualiteit als instrument voor de geestelijke ontwikkeling van de mens. Dat was dit jaar het thema van Wereld Religiedag, welke jaarlijks wordt herdacht. “Het thema benadrukt weer eens de belangrijke rol die religie inneemt in het ontwikkelingsproces van een gemeenschap en geeft aan dat welzijn en welvaart van een natie gestoeld is op de algehele ontwikkeling van haar individuen waarvan de geestelijke ontwikkeling een belangrijk aspect vormt.”

Dit zei Nasier Eskak, beleidsadviseur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BIZA) tijdens de 31ste viering van Wereld Religiedag afgelopen zondag. BIZA-minister Mike Noersalim geeft aan dat een belangrijke conclusie uit studies op het gebied van management, betreffende spiritualiteit in werk en organisatie is, dat de mens door geestelijke ontwikkeling bewuster kan worden van zichzelf. Dit houdt in dat de nodige aandacht ook geschonken dient te worden aan het ontwikkelen van de spirituele dimensie van de mens, zodat de ontwikkeling van lichaam en geest in overeenstemming komen met elkaar en men met een bevredigend gevoel kan genieten van de aanwezigheid van materiële rijkdom, status en een gezond lichaam…[+]