SRD 10 duizend buitgemaakt

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Uit een voertuig in Paramaribo zijn gisteren SRD 10 duizend en bonnen buitgemaakt. Volgens de chauffeur was hij met zijn bijrijder gestopt voor een winkel aan de Jozef IsraĆ«lsstraat. Ze gingen vervolgens in de winkel zonder hun auto op slot te doen. Op camerabeelden is een zwarte wagen naast het voertuig te zien, maar het is niet te zien wat het kenteken ervan is. Ook is niet te zien op de beelden hoeveel daders er uitstappen. Het vermoeden bestaat dat iemand uit de zwarte wagen is gestapt en de diefstal heeft gepleegd. Na de daad is de wagen gereden in de richting van de Anamoestraat. De politie was gemeld over deze diefstal…[+]