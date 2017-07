Suïcidale man tegen politie: ’Opschieten, ik ben orgaandonor’

Tatjana Muskiet

SKOWHEGAN – Een man uit de Amerikaanse staat Maine die zelfmoord wilde plegen, besloot om dit kenbaar te maken bij de autoriteiten vanwege een bijzondere reden. Hij was namelijk orgaandonor en wilde dat zijn organen goed gebruikt zouden na zijn dood. Daarom belde hij 911 en zei hij dat de hulpdiensten op moesten schieten. Volgens politiechef David Bucknam van het stadje Skowhegan was de man nog aan het ademen toen de hulpdiensten zondagnacht bij zijn huis kwamen. Enkele minuten later overleed de man alsnog. Naast het lichaam van de man werd een pistool aangetroffen. Het telefoontje met 911 was gemaakt met een mobiele telefoon die ook ter plaatste werd aangetroffen. De man discussieerde over zelfmoord in sms’jes en e-mails.(Telegraaf)…[+]