Taxichauffeur aangehouden voor diefstal

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De politie van Latour heeft de taxichauffeur Ricky V (24) dinsdag in de kraag gevat voor diefstal van twee gascilinders, een kruiwagen en verlengsnoer te Ephraimszegen. Politie-inspecteur Sjaam Debi-Tewari, ressortcommandant van Latour, bevestigt de arrestatie. De diefstal vond rond 04.30 uur plaats aan de Latourweg. De politie wist na twee uren de verdachte aan te houden. Bij haar kwam de melding dat een kruiwagen onbeheerd was achtergelaten. Toen de politie daar ging voor onderzoek, trof zij Ricky V aan. De kruiwagen en verlengsnoer werden aangetroffen, maar de gascilinders niet. De verdachte verklaarde dat een zekere Jurmain hem had gebeld om de goederen te brengen. De politie nam de goederen en de auto in beslag…[+]