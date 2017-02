Telefonerende winkelier beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een winkelier die aan het telefoneren was voor zijn winkel aan de Kasabaholoweg in Paramaribo, is beroofd. Hij was voor zijn zaak bezig een telefonisch gesprek te voeren, toen plotseling twee mannen uit een voertuig stapten. Een van de mannen rukten de telefoon uit de handen van de winkelier die hierdoor kwam te vallen. Het slachtoffer had schaafwonden aan zijn knieën en rechterelleboog opgelopen. Na de beroving verlieten de daders de plaats in een voertuig die in de richting van de Leysweg wegreed. De winkelier heeft aangifte gedaan bij de politie, maar hij kon geen bijzonderheden omtrent het voertuig doorgeven. De twee daders waren ongewapend en zijn nog voortvluchtig…[+]