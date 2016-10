Trimmende vrouwen beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Twee vrouwen die dinsdagmiddag bezig waren te trimmen aan de Kamponglaan in Paramaribo zijn beroofd. Een rover heeft de mobiele telefoon van een van de slachtoffers buitgemaakt en de halsketting van de ander. Hij was ongewapend en zat op een rijwiel. Na het beroven van de slachtoffers is hij achter de dierentuin gereden. Hij was gekleed in een zwarte trui en korte broek. De vrouwen hebben geen letsel opgelopen. Van deze beroving is melding gemaakt bij de politie die bezig is met het onderzoek. De dader is nog voortvluchtig; hij wordt opgespoord.(Foto:home &garden)…[+]